Rendese. In undici denunciati per guida in stato d’ebrezza alcolica

I Carabinieri della Compagnia di Rende continuano a controllare il territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, e su indicazione del Comando Provinciale di Cosenza, dei servizi di prevenzione e repressione dei reati e per verificare anche il rispetto del Codice della Strada.

In quest’ambito hanno arrestato una persona per stalking, denunciato altre undici per guida in stato di ebbrezza e due per essersi rifiutate di sottoporsi all’etilometro. In dieci, invece, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. Ritirate infine tredici patenti di guida.

Nel particolare, a Rose è finito ai domiciliari per stalking un 25enne cosentino che già sottoposto ad divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, si è visto notificare anche l’arresto come aggravamento della misura in atto. Il provvedimento scaturisce da una serie di violenze e minacce che, dal mese di gennaio scorso, avrebbe messo in atto nei confronti della ex compagna, una giovane del posto. Nonostante gli fosse stato vietato di avvicinarsi alla donna, il 35enne ha continuati a vessarla con telefonate e messaggi intimidatori.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti i militari rendesi hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, come assuntori di droghe, un 45enne, un 41enne e un 18enne residenti a Montalto Uffugo; un 22enne e un 23enne di Cosenza; un 22enne residente di Celico; un 21enne di Spezzano Piccolo e un suo coetaneo di Rose. Tutti controllati, i carabinieri gli hanno trovato, nel complesso, 16 grammi di marijuana.

A San Pietro in Guarano segnalati per droga anche un 30enne di Roma e 36enne di Montalto Uffugo trovati con 4 grammi di tra marijuana e cocaina.

Un altro servizio dei carabinieri è stato indirizzato a contrastare l’uso di alcool durante la guida. Così sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un 19enne di Serrate, un 22enne di Mottafollone, un 25enne e un 26enne di San Giovanni in Fiore, un 24enne albanese, un 33enne di Rende, un 33enne di Cosenza, un 43enne di Belsito e un 37enne di Castrolibero.

Rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico è quanto, poi, contestato ad un 28enne di Carolei e a un 45enne polacco. Per loro è scattato il ritiro delle patenti.

A Rose, infine, denunciati per guida in stato di ebbrezza un 42enne cosentino e un 43enne di San Vincenzo La Costa.