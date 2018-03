Calcio. Ultima giornata del campionato di Serie D: Virtus sfida Pianopoli

Con l’apertura del Palacolor la Virtus 1962, è ritornata finalmente nella propria casa sportiva, ha potuto con regolarità effettuare gli allenamenti (anche se pochi, solamente due settimanali per l’eccessivo costo) riuscendo comunque a programmare la stagione in corso.

Ha partecipato ai campionati Under 14 e Under 16, parteciperà a quello Under 13; sta disputando la Coppa Calabria nella quale è ancora in corsa per la vittoria finale. Il campionato più importante della associazione è la serie D regionale che l’ha vista protagonista con la vittoria finale ottenuta con una giornata di anticipo sulle rivali più accreditate: la Volley Rossano e la Ma.Gi. Di Campo Calabro.

Una lunga ed importante cavalcata che ha visto la squadra di Pellaro protagonista con le 17 vittorie per 3 – 0, una a 3 – 1 e tre sconfitte a 3 – 2 ma facendo registrare il miglior quoziente set, il miglior quoziente punti e di gran lunga la migliore difesa del campionato. Questo risultato è il frutto di tanti sacrifici personali e di un lavoro di gruppo veramente invidiabile.

Un plauso è rivolto a tutte le atlete che molte volte hanno fatto i salti mortali per essere presenti agli allenamenti ed alle partite, ai preparatori atletici Demetrio e Gianluca ai dirigenti Antonio ed Adriano alla presidentessa Rita ed all’allenatore Gino Cilea.

Oggi alle 16.30 al Palacolor di Pellaro in occasione dell’ultima giornata di campionato della fase regolare si disputerà la gara Virtus 1962 Stella D’oro Coni – Fer.Pi. Pianopoli di Vibo V. Subito dopo si svolgerà una breve cerimonia per ringraziare la squadra per il risultato ottenuto ed i tifosi per il sostegno dato.