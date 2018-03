Elezione Viscomi a segretario provinciale del Pd: “occorre cambio di rotta”

La direzione provinciale del Pd, saluta l’elezione di Antonio Viscomi che “consente di rappresentare al meglio le istanze della nostra provincia; chiede poi che ad ogni livello di partito ed istituzionale, nei governi locali in cui è presente il Pd, a partire da quello Regionale, si imprima da subito uno scatto necessario di innovazione, di cambiamento e di chiarezza nelle decisioni per recuperare consenso, credibilità e fiducia dei calabresi”.

“Lavoreremo con più forza per accrescere il peso della rappresentanza politica dell’Area Centrale della Calabria, e per dare risposte più efficaci alle questioni sociali aperte sul territorio, oltreché per ricevere tutela e garanzia per chi quotidianamente si trova a chiedere affannosamente risposte istituzionali e di governo. Occorre una maggiore efficacia nell’azione di governo ma occorre un partito più legato alla società, al suo popolo e alla sua gente – prosegue la nota. La Direzione conferisce mandato al Segretario perché siano attivate cosi come programmato col Regionale, procedure rapide per la celebrazione dei congressi delle Unioni Cittadine nelle Città di Catanzaro e di Lamezia Terme”.

Il partito si impegna, inoltre, ad un più “stringente quanto necessario grado di orgoglio di appartenenza politica, e deplora gli atteggiamenti di negligenza e di insufficienza nella mobilitazione registrati nell’ultima campagna elettorale. Occorre un partito più rispettoso delle regole che lo governano a partire dalla celebrazione delle procedure di selezione dei candidati ma nello stesso tempo – closa nota - più rigoroso verso comportamenti che compromettono la credibilità delle decisioni”.