Piazza etica contadina, presentato “Pecco”: connettore tra territorio, cibo e scuola

Si parte dal cibo, strumento di connessione tra territori e persone, un fattore culturale ed identitario unico ed universale con la “Piazza Etica Calabria Contadina”, in breve "Pecco".

Un progetto ambizioso che presto verrà reso operativo in Cittadella e che porta la firma di un noto Gruppo di ristorazione che nei giorni scorsi, è stato illustrato ai dirigenti scolastici degli istituti superiori ad indirizzo specifico che - nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia - sono legati alla ristorazione e al turismo.

“L’intento – come spiegato l’ideatore Nicola Capogreco – è quello di individuare percorsi di alternanza scuola-lavoro concreti e finalizzati alla crescita degli studenti delle scuole del settore in quella che vuole essere una piazza urbana coperta interamente realizzata da artigiani calabresi, che guarda al meglio dell’enogastronomia calabrese, delle eccellenze dell’agroalimentare regionale, per offrire ai produttori ed ai consumatori una opportunità unica per il sistema produttivo regionale”.