Controlli nel Crotonese: denunce, arresti e perquisizioni

Proseguono i controlli territoriali disposti dalla Questura di Crotone volti al contrasto dei reati per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Nella serata del 12 marzo la Squadra Volante ha denunciato il 47enne S.F., con numerosi precedenti, poiché evaso dai domiciliari.

A seguito di un controllo condotto da una pattuglia è stato poi segnalato in Prefettura come assuntore stupefacenti, S.A., ritrovato con alcuni grammi di marijuana.

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha inoltre eseguito alcuni controlli amministrativi nella giornata del 13 marzo, ad attività commerciali a Cutro, all’esito dei quali è stato denunciato un 27enne, F.A.P., titolare di un internet point ed esercizio scommesse, poiché esercitava l’attività senza le dovute licenze.

Il giovane inoltre avrebbe accettato per via telefonica e telematica, scommesse di qualsiasi genere senza verificarne la provenienza: in questa circostanza è stato disposto il sequestro penale di una ricevuta di giocata su eventi sportivi calcistici eseguita da un avventore, identificato in seguito ad un’ispezione, nonché dell’apparecchiatura informatica utilizzata per l’attività di raccolta (un personal computer, un monitor lcd, una tastiera, un mouse ed una stampante del tipo termica).

Durante la mattinata del 15 marzo è stato denunciato dalla Mobile , per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 27enne, M.E.A.: perquisito è stato trovato in possesso di circa tre grammi di eroina contenuti in un involucro di plastica termosaldato che aveva nella tasca sinistra dei pantaloni. Lo stesso, nella mattinata di ieri, è stato poi arresto in esecuzione del provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con disposizione di carcerazione presso la Casa Circondariale.

Altra denuncia è toccata al 45enne S.P., nato a Rocca di Neto, per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti.

Infine ieri la Squadra Volanti ha denunciato un 34enne crotonese, P.A., per guida senza patente. Durante l’identificazione dell’uomo sarebbe avvenuta per giunta un’aggressione da parte si sua moglie, una 26anne, ad un agente e con lo scopo di impedire il compimento degli atti d’Ufficio relativi alla denuncia del marito. La donna è stata arrestata.

Dal bilancio complessivo del Focus ‘Ndrangheta risultano arrestate in tutto due persone, deferite in sei, di cui una all’Autorità Amministrativa; controllate altre cinque sottoposte a misure di sicurezza.

Sono state identificate ancora 349 persone, di cui 7 extracomunitari; 411 i veicoli controllati (anche con sistema Mercurio). Multati in 26 per violazioni al Codice della Strada con ritiro di una patente di guida; eseguiti 5 sequestri amministrativi e penali ed una espulsione con Ordine del Questore.

Infine: 14 le perquisizioni, 5 le persone accompagnate in Questura per identificazione e quattro i controlli amministrativi.