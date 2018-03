Auto in doppia fila, blocca 7 bus e si becca la denuncia per interruzione di pubblico servizio

Parcheggiare l’auto in doppia fila? Una cattiva abitudine piuttosto diffusa soprattutto nelle nostre città del Sud, della Calabria in particolare. Una pratica apparentemente “banale” ma che invece nasconde in sé un senso quasi di disprezzo per le regole e per la convivenza civile.

Un mal costume che in alcuni casi, però, può costare caro a chi lo mette in pratica. Come è accaduto ad un reggino per cui è scattata la denuncia alla Procura. Il reato ipotizzato a suo carico non è affatto banale, si tratta infatti di interruzione di pubblico servizio, con possibili ripercussioni dal punto di vista penale.

In pratica, la polizia municipale del capoluogo dello Stretto è stata avvertita di un grave intralcio alla circolazione ed è così intervenuta in Largo Crisafi.

Giunti sul posto, gli agenti - diretti da Salvatore Garofano - hanno ripristinato il transito ma contestualmente hanno accertato delle infrazioni al codice stradale sanzionando l’automobilista che aveva parcheggiato all’incrocio con Via Torrione.

Il mezzo stava completamente bloccando il flusso della circolazione ed aveva provocato l’incolonnamento di ben cinque autobus con la conseguenza limitazione di sette corse di linea del servizio e l’annullamento di una.

Ed è stato proprio questo blocco dei bus a non lasciar altra scelta agli agenti della municipale che deferire all’autorità giudiziaria l’automobilista indisciplinato contestandogli l’interruzione, appunto, di un servizio pubblico.