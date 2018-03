Caulonia. Ricognizione bilancio: grave la situazione economica del Comune

Giovanni Riccio

Una grave situazione debitoria rende necessario, per responsabilità, un confronto aperto con tutti gli eletti e con i cittadini. Questo è quanto emerso ieri durante l’incontro tra l'Amministrazione Comunale di Caulonia ed il gruppo consigliare di minoranza per la ricognizione del bilancio dell’ente.

“Abbiamo preferito seguire la strada della trasparenza e correttezza istituzionale anteponendo la realtà alla demagogia – dice il sindaco - il risanamento economico dell’ente passa attraverso una sana ed attenta politica amministrativa che dovrà necessariamente occuparsi della riorganizzazione completa dei servizi e dell'agire amministrativo.

Lungi da questa maggioranza, su questioni così serie e delicate, dare spazio a strumentalizzazioni ma, al contrario, impegnarsi concretamente per raggiungere il risanamento dell'ente ed invertire la rotta.

“Auspichiamo che lo stesso spirito muova chi oggi occupa i banchi dell'opposizione, consapevoli che il mancato risanamento del Comune sarà causa di difficoltà e disagi per tutta la comunità cauloniese, soprattutto per le fasce più deboli, poiché attualmente i cittadini, essendo l'ente già strutturalmente deficitario, sono chiamati a pagare al massimo le tasse. La nostra azione di risanamento, in questi mesi, è già stata intrapresa con la riorganizzazione degli uffici – prosegue la nota - l'approvazione della dotazione organica, l'appalto per la somministrazione dell'energia elettrica con una riduzione dei costi, la rateizzazione dei tributi ed una attenta politica di spesa. Questo è reso necessario dalla nuova impostazione economica dei bilanci comunali, che ormai da anni, a fronte di sempre minori trasferimenti statali, si regge solo sulle entrate locali, la cui riscossione, nel nostro comune, si caratterizza per indici molto bassi”.

“Alle forze politiche, chiediamo la massima collaborazione nella piena disponibilità al confronto e al dialogo, aperti a qualsiasi consiglio o suggerimento – chiosa - sapendo che l'obiettivo prioritario è quello di tutelare gli interessi dei cittadini e dell'ente, convinti che solo uniti lo si possa raggiungere”.