Derby Catanzaro calcio, U15 e U17 sfidano il Cosenza

L’Under 15 e l’Under 17 del Catanzaro, saranno protagoniste domani di due sfide molto importanti per il raggiungimento dei play off di categoria: i derby con il Cosenza. Le gare si disputeranno al “Federale” di Catanzaro sala.

La prima è prevista per le 11 e la seconda per le 13. In classifica, nel campionato Under 15, i ragazzi di mister Gemelli occupano la quinta posizione, a pari punti con il Lecce, a una sola lunghezza dal Catania - che è a quota 34 - e a due dal Siracusa, terzo.

Il regolamento prevede che agli spareggi andranno le prime tre classificate e le migliori quarte tra i gironi.

I giallorossi dell’Under 17, guidati da mister Giuseppe Teti, sono appaiati al quarto posto (l’ultimo utile per i play off) con la Reggina che però è in vantaggio nello scontro diretto (all’andata finì 3 a 2 per gli amaranto, il ritorno a Reggio Calabria è fissato per il 25 marzo).Vincere i prossimi derby diventa, quindi, fondamentale per gli aquilotti che sperano di trovare sugli spalti dell’impianto del quartiere “Sala” un pubblico caloroso che li spinga al successo.

Tutto lo staff del settore giovanile lancia un appello alla città affinché i tifosi siano il dodicesimo uomo in campo.