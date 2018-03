Asc Reggio: una convenzione per laurearsi in Scienze Motorie

Un importante traguardo dell’Asc Reggio Calabria che ha chiuso un accordo per dare ai giovani opportunità e, soprattutto, sbocchi lavorativi nel settore sportivo.

È stata infatti firmata in esclusiva per la provincia, una convenzione con una nota università che consente agli associati Asc di poter accedere, con importanti agevolazioni, al corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive (L22) ed al corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’esercizio Fisico per il Benessere e la Salute (LM67).

Grazie alla convezione saranno garantiti alti standard di preparazione, sbocchi occupazionali e modalità di studio personalizzate.