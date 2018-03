Cirò. Gli studenti del Liceo a scuola di sana e corretta alimentazione

Una formazione definita “intensa, coinvolgente e partecipata” quella delle classi III e IV del Liceo Scientifico “Ilio Adorisio” di Cirò che hanno assistito il 15 Marzo scorso all’incontro “PerBacco ragazzi! La misura innanzitutto!” organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo in collaborazione con l’Associazione “Salotti di Vini”.

L’obiettivo è stato quello di promuovere i comportamenti corretti nell’alimentazione, negli stili di vita, della salute e del territorio come risorsa sociale, culturale, produttiva, etica ed estetica.

La Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania ha ringraziato l’Associazione per aver promosso l’iniziativa che sensibilizza i giovani del Liceo ad una maggiore prudenza nei loro comportamenti alimentari quotidiani ed ha inoltre invitato i ragazzi a valorizzare sempre in modo positivo le risorse della comunità, come la produzione del vino che ha reso Cirò tra i produttori più importanti nel mondo.

A seguire, Simona Caparra ha presentato quelle che sono le peculiarità di questa giovane associazione che guarda con attenzione a problematiche e risorse del territorio; mentre Giuseppe Siciliani ha evidenziato con orgoglio l’appartenenza al proprio territorio “da sempre ricco di positività”.

La relazione tecnica sui rischi legati a stili di vita non corretti è stata presentata da Giuseppina De Novara, che ha anche interagito con gli studenti e invitato loro a riflettere sulle conseguenze dell’abuso di alcol.

Maria Rita Acciardi ha concluso i lavori soffermandosi sulle potenzialità del territorio che devono essere valorizzate in quanto “risorse sociali e culturali sulle quali costruire il futuro delle nuove generazioni”.