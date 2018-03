Castrovillari. Lutto nel giornalismo locale, è morto Antonio Laurito

Antonio Laurito

Antonio Laurito, giornalista di Castrovillari, voce storica di radio locali e volto altrettanto indimenticabile prima dell’emittente Televiva e poi di Metrosat, è scomparso nella tarda serata di giovedì scorso, all'età di 68 anni.

Luarito ha sempre raccontato i fatti del proprio territorio con garbo, capacità e professionalità. Era malato da tempo e non era sposato, la sua vita è stata dedicata dall'impegno costante per il lavoro che svolgeva profondendo dedizione e amore nel segno "del cronista per passione".

Indimenticabile come semplicità e capacità umana nell'interloquire. Una testimonianza che famigliari come colleghi ed amici non dimenticheranno.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato, alle 15, nella basilica minore di San Giuliano a Castrovillari , nel rione Civita, centro storico del capoluogo del Pollino.

Lo piangono coloro che negli anni gli hanno lavorato a fianco come colleghi ed amici che conoscevano la sua signorilità franca quanto genuina come il suo temperamento.

Lo ricorda anche il sindaco della città di Castrovillari a nome e per conto anche dell'Amministrazione sottolineando in una propria dichiarazione alla stampa le “peculiarità umane e professionali di Laurito, indimenticabile come i suoi modi corretti quanto rispettosi dell'altro”.

Condoglianze anche dall’editore, dal direttore e dalla redazione di CN24.