Beccato con un’auto rubata, 36enne finisce ai domiciliari

È accusato di ricettazione, un 36enne cosentino, S.F., arrestato dalla Polizia. Gli agenti, a seguito di una perquisizione domiciliare, gli hanno trovato un’autovettura rubata.

Il mezzo, che era in un magazzino adiacente e pertinente all’abitazione, del 36enne, era senza la targa anteriore, mentre quella posteriore era di un altro veicolo.

L’auto era stata portata via due giorni prima e regolarmente denunciato il furto alle forze dell’ordine.

Sono in corso altri approfondimenti sulla vicenda, visto i numerosi precedenti penali dell’arrestato e visto che l’autovettura era stata privata delle targhe originali ed e dotata di “targhe pulite”.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari per come disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, in attesa del rito direttissimo.