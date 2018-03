Corigliano. Nasce il Comitato cittadino “Insieme per Via Nazionale”

A distanza di pochi giorni dall’ufficializzazione del Comitato “Insieme per Apollinara” di Corigliano, e su iniziativa del giornalista Fabio Pistoia e di un nutrito gruppo di cittadini nasce anche il Comitato “Insieme per Via Nazionale”, che vede in Amos Domenico Arturo il suo responsabile.

Esteso alla partecipazione di cittadini ed esercenti, si costituisce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare, in quello che sarà il futuro territorio unico dalla notevole estensione territoriale, le identità e le esigenze di ogni quartiere, contrada, frazione.