Ritorna a grande richiesta L’Hospitality Resort Tropea

C’è grande soddisfazione per il ritorno dell’Hospitality Rest@rt Tropea 2018.

Dal 2014 la manifestazione fornisce spunti per aiutare gli operatori del turismo offrendo soluzioni per affrontare i continui cambiamenti ed individuare le leve competitive per emergere e differenziarsi nei nuovi mercati.

Il Presidente dell’Associazione Albergatori di Tropea nonché ideatore e promotore dell’evento dice che “gli operatori sono consapevoli che l’innovazione digitale è un punto di forza del turismo ed Hospitality Rest@r Tropea è ormai un appuntamento consolidato nel panorama calabrese assolutamente da non perdere. Un ringraziamento a chi in tutti questi anni ci ha sostenuto”.

Il workshop che si terrà presso l’Hotel Tropis di Tropea - concentrato nella giornata del 27 marzo dalle 9.30 del mattino alle 17 circa – vedrà la partecipazione di 10 relatori rappresentanti di aziende leader nel settore dell’hospitality marketing, della customer satisfaction e della proficua gestione della multicanalità, dal controllo dei risultati e della globalizzazione dell’offerta turistica.

Sul sito www.hospitalityrestart.com disponibili gli ultimi posti gratuiti dell’evento di riferimento del turismo calabrese. L’evento è organizzato dall’ Associazione Albergatori di Tropea.