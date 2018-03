Calabria, al via le iscrizioni per la XII edizione di “Oscar green”

È tutto pronto per la XII edizione del premio Oscar green di Coldiretti giovani. L’iniziativa è stata pensata per le giovani start up delle campagne. Il concorso punta a valorizzare le realtà imprenditoriali italiane under 35 del settore agricolo e agroalimentare, capaci di fare emergere un modello di impresa innovativo e sostenibile che offre ai giovani la possibilità di creare lavoro e raccontare un settore che in questi anni ha saputo reinterpretarsi affidandosi anche alla capacità innovativa di una nuova generazione di imprenditori agricoli.

“Vogliamo – aggiunge il presidente regionale Pietro Molinaro – continuare a scovare le imprese dappertutto per offrire loro anche un palcoscenico di grande livello”. Sei le categorie di concorso: “Impresa3.Terra” premierà i progetti la cultura d’impresa esemplare; “Campagna Amica” valorizzerà i prodotti tipici italiani; “Sostenibilità” ambientale è la parola d’ordine dei progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile; “Fare Rete” prenderà in esame le reti sinergiche in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale; “Noi per il sociale” risponde ai bisogni della persona e della collettività (potranno partecipare anche enti pubblici, solo per questa categoria l’età non è vincolante); “Creatività”, infine, centra l’attenzione sull’originalità di idea, prodotto e metodo.