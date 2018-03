Si è svolto l’8ª Congresso Siulp: eletto anche il nuovo segretario

Tra le tematiche affrontate ed analizzate durante l’8° Congresso provinciale del Siulp, svolto ieri a Catanzaro sono stati toccati diversi punti, tra questi il riordino delle carriere; gli aspetti caratterizzanti il contratto di lavoro dei lavoratori di polizia, la massima attenzione per ciò che riguarda la sicurezza del territorio e, nello specifico, la lotta alla grande e piccola criminalità ed al fenomeno legato alla massiccia presenza, in Italia, di extracomunitari irregolari.

Presenti, al tavolo dei relatori, il segretario provinciale uscente, Carmelo Lufrano; il segretario regionale, Giuseppe Lupia ed il segretario nazionale, Francesco Caracciolo.

Alla base dei dibattiti il rispetto dei giusti valori e delle regole attraverso il ruolo professionale del poliziotto, pronto a difendere la sicurezza e la libertà del cittadino.

La digressione del Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, che ha presenziato all’incontro, si è articolata sulla vitale importanza del ruolo che riveste la prevenzione attraverso la presenza didattica della Polizia di Stato nelle scuole. Il Questore ha poi espresso "come la sicurezza sia una problematica che deve essere affrontare da tutte le componenti della società civile con un preciso e diretto richiamo ai cittadini che devono offrire la loro collaborazione".

Al termine dei lavori, Gianfranco Morabito è stato eletto nuovo segretario Siulp della provincia di Catanzaro il quale ha voluto ribadire che “ultimamente si è creato troppo allarmismo nel quartiere Lido, si parla troppo di microcriminalità, che per quanto possa esistere è ben contrastata dagli uomini della polizia che riescono a far fronte alle richieste dei cittadini. Forse questo allarmismo è creato ad hoc per distogliere la comunità dai veri problemi del capoluogo”.

Morabito ha poi indicato i suoi diretti collaboratori e componenti della segreteria provinciale; i dirigenti sindacali Carmelo Lufrano, Francesco Longo, Carmine Burgo , Virgilio Isabello, Jhonny Maccarrone, Leonardo Nosdeo, Emanuele Cazzato e Francesco Spizzirri.

Sono stati infine eletti i componenti del direttivo provinciale e degli altri organismi statutari, nonché i delegati al prossimo congresso regionale.

I delegati a rappresentare il Siulp catanzarese all’ 8° Congresso Nazionale, che si terrà a Roma nei giorni del 2, 3 e 4 maggio, saranno Gianfranco Morabito, Claudio Nigro ed Eva Decarlo.