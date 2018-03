Pallavolo: Crotone andrà a far visita alla Volley insieme Lamezia

Ultima gara della stagione regolare per la Provolley Crotone che andrà a far visita alla Volley insieme Lamezia, squadra ormai sicura del primo posto in classifica visto che conserva quattro punti di vantaggio rispetto alla seconda.

La squadra di mister Celico l’affronterà una con grande tranquillità, anche perché c’è la consapevolezza di aver disputato comunque un grande campionato, sicuramente al di sopra delle aspettative di inizio anno. Per l’ultimo impegno di campionato la Provolley dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nello scacchiere di mister Celico, non ci sarà anche questa volta Cissè mentre Longo sarà indisponibile per squalifica.

“Andremo a giocarcela con grande tranquillità cercando di divertirci fino alla fine - commenta il tecnico pitagorico -incontreremo la squadra che ha meritato di stare in cima alla classifica, ma questo non ci fa partire battuti. Anche se abbiamo delle defezioni importanti affronteremo il match e con lo spirito di sempre, in ogni caso è stata una stagione positiva e a bocce ferme faremo i nostri bilanci”. Sì, perché appena terminerà la stagione regolare la società si riunirà per programmare il futuro, in cantiere ci sono tante iniziative e qualcosa dovrebbe cambiare anche per l’aspetto commerciale.