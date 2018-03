Basketblall Lamezia, Fragiacomo: Nei momenti di difficoltà si scoprono le vere squadre

I gialloblu lametini fanno visita ai neroarancio reggini nel più classico dei testa coda. La formazione di coach Ragusa, in testa al ranking di serie C silver, deve fare i conti con una situazione infortuni preoccupante e lo stop di Rodrigo Monier.

La Nuova Jolly di coach Sant'Ambrogio, formazione che sta migliorando il proprio andamento in campionato dopo un avvio molto soft, è una delle squadre più giovani del campionato. Nelle giornata appena trascorse ha rimediato pesanti sconfitte ma mostrato miglioramenti in chiave futura. Lamezia non vuole lasciare spazio ai problemi ma concludere la fase ad orologio con due vittorie così da mantenere il primato in classifica. Abbiamo sentito uno dei totem lametini sul momento dei gialloblu.

Animo Fragiacomo: "È nei momenti di difficoltà che si scoprono le vere squadre. Sicuramente non stiamo attraversando un periodo fortunato ma non ci rammarichiamo, anzi combattiamo ogni giorno mettendo da parte le problematiche e tirando avanti per la nostra strada. Nonostante tutto dobbiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti chiudendo la prima fase del campionato in testa senza stare troppo a pensare ai problemi ma vincendo le due partite che rimangono."