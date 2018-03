Crotone: il direttore marittimo in visita alla Capitaneria

Il Contrammiraglio Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica, si è recato in visita a Crotone presso la sede della Capitaneria di porto.

Il Direttore Marittimo è stato accolto, giovedì scorso, dal Capo del Compartimento marittimo e, nel corso della giornata, ha voluto incontrare il personale della Capitaneria di porto ed i titolari dell’Ufficio Circondariale marittimo di Soverato e degli Uffici locali di Catanzaro lido e Cirò Marina.

L’Ammiraglio Russo ha rivolto ai militari il suo personale apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto sul territorio. Ha ribadito che grazie all’impegno profuso dagli uomini e dalle donne in organico a Crotone, la Capitaneria di porto è riconosciuta come espressione di un modello organizzativo efficiente.

Un particolare e sentito ringraziamento l’ha rivolto agli equipaggi delle motovedette sia quelle adibite al soccorso in mare sia quelle impegnate nei compiti di polizia marittima e difesa costiera.

Durante la permanenza a Crotone l’Ammiraglio ha inoltre fatto visita alle locali Istituzioni ed incontrato il cluster marittimo.