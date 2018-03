Progetto “Momenti di sport”: collaborazione tra società crotonesi

Fare avvicinare i piccoli, anzi i piccolissimi al mondo dello sport. È questo l’obiettivo di tre società crotonesi che in questa settimana hanno dato vita ad un progetto, denominato “Momenti di sport” che proseguirà per diverso tempo, sempre mettendo al centro i bambini e la loro voglia di avvicinarsi alle discipline sportive.

Quello tra Asd Scuola Basket Crotone, Asd Crescendo Calcio a cinque e Asd Provolley Crotone è uno splendido esempio di collaborazione di chi crede fortemente in certi valori e vuole che, in un periodo dominato dall’era digitale e in cui c’è il serio pericolo i bambini ci allontanino dello sport, si ritorno in palestra a confrontarsi e crescere insieme agli altri. L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione del Consorzio “Momento di gloria” che gestisce in maniera impeccabile il PalaMilone a Crotone.

I primi alunni ad aver partecipato all’iniziativa questa settimana sono stati quelli dell’istituto Don Milani di Crotone, che si sono potuti cimentare nelle tre diverse discipline sportive, grazie all’aiuto di tecnici qualificati e che ormai sono diventati dei veri propri specialisti nei loro settori. Adesso toccherà anche a molti altri istituti, che verranno accolti all’interno del Palamilone con lo stesso entusiasmo.

“Il nostro obiettivo -confermano i promotori dell’iniziativa - è quello di avvicinare sempre di più i bambini al mondo dello sport, far conoscere loro le diverse possibilità che ci sono nella nostra città e cercare di coinvolgerli, magari farli appassionare sempre di più. Lo scopo non è quello di creare illusioni o aspettative, ma di accompagnarli in un percorso di crescita in cui lo sport rimane una componente fondamentale. Far ritrovare i bambini, giocare insieme iniziando a seguire alcune regole all’interno di un avere propria comunità. Trasmettere quindi quelli che da sempre sono i valori dello sport”.