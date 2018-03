Turismo: la Calabria grande protagonista alla MITT di Mosca

Si è chiusa ieri con un grande successo per la Calabria la 25esima edizione della MITT di Mosca, una delle cinque più importanti fiere del settore turismo, che anche quest’anno ha riunito gli operatori russi con potenziali partner provenienti da circa 190 Paesi del mondo.

Nella giornata conclusiva della manifestazione, la Calabria è stata protagonista assoluta degli eventi in programma allo stand Italia con la conferenza “Discover Calabria” durante la quale è stata presentata a un vasto pubblico di operatori turistici e giornalisti russi l'offerta turistica del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione delle opportunità fruibili durante tutto l’anno, con l’obiettivo di promuovere non solo le tradizionali destinazioni balneari, ma anche e soprattutto quelle di montagna, i borghi, i percorsi culturali, le tipicità enogastronomiche e le proposte per il turismo d'affari.

“Oggi la Calabria è stata grande protagonista alla borsa turistica di Mosca – ha dichiarato l'on. Orlandino Greco, che ha rappresentato a Mosca la Regione su delega del presidente Oliverio-. Da tutto il mondo riscontriamo un crescente interesse per il potenziale attrattivo della nostra regione: turismo esperienziale, sistema termale, borghi storici, dieta mediterranea, turismo sportivo e naturalistico sono le chiavi di volta per rilanciare la Calabria nel mondo. Ma per garantire un’offerta adeguata alle aspettative che sta generando la nostra regione – ha concluso Greco – occorre trasformare nel più breve tempo possibile il potenziale in azioni concrete, il pensiero in azione, il sogno in progetti”.

Oltre ogni aspettativa, infine, la degustazione di piatti tipici che si è tenuta dopo la conferenza a cura dello chef calabrese Salvatore Burgo: a fronte di 80 posti disponibili all'interno del ristorante dello stand Enit, la Calabria, che nella giornata di ieri aveva in esclusiva la gestione dello spazio, è riuscita a ospitare quasi 100 persone fra buyer e giornalisti, che hanno così avuto l'opportunità di assaporare una cucina fatta di prodotti sani e genuini, capaci come pochi altri al mondo di unire gusto e salubrità.