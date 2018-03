La christian rock band Kantiere Kairòs a San Giovanni Rotondo

In occasione del centenario dell’apparizione delle stimmate di San Pio da Pietralcina, è atteso a San Giovanni Rotondo Papa Francesco.

Per questo evento la christian rock band Kantiere Kairòs , eseguirà alcuni brani dal vivo del suo nuovo album “Il seme” alla Festa dei giovani, in programma alle 19 nella chiesa di San Pio.

A condurre l’evento-testimonianza – che precederà la veglia di preghiera presieduta dal vescovo Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, a partire dalle 20.45 – sarà la giornalista Safiria Leccese; interverranno suor Cristina Scuccia e la fiorentina “zia Caterina” (Bellandi), che racconterà la sua testimonianza di clown-tassista dei bambini malati. È prevista la partecipazione di circa 2 mila pellegrini.

“Finalmente nella terra benedetta di San Pio, a noi tanto caro non solo per la sua evidente intensità celeste che abbiamo imparato ad amare conoscendolo man mano al di là della sua notorietà mediatica, ma anche per il semplice fatto che fosse così legato alla nostra conterranea e tanto amata Natuzza Evolo” - dichiarano i membri del gruppo cosentino, per la prima volta in concerto a San Giovanni Rotondo; alla Serva di Dio calabrese hanno dedicato un brano nel loro ultimo disco.

“Avere l’opportunità di guardare tanti giovani negli occhi e toccare con lo sguardo la loro ricerca affamata di Dio è per noi una grazia di inestimabile valore. Il nostro tentativo di cantare la Sua venuta per l’accoglienza e la salvezza di noi tutti è una gioia che non dimenticheremo mai”, - conclude la christian rock band.