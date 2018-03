Progetto scolastico del Lions Club sulla tutela ambientale

Il Sindaco e l’Assessore all’ambiente del Comune di Castrovillari, rispettivamente Domenico Lo Polito e Pasquale Pace hanno preso parte, l’altra mattina, nella Scuola Media “Enrico De Nicola”, all’iniziativa conclusiva del progetto “Service e Territorio” promosso dal Lions Club Castrovillari in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Cosenza e l’Amministrazione Comunale di Castrovillari.

“Una preoccupazione - hanno sottolineato gli amministratori a margine dell’incontro , elogiando, tra l’altro, l’azione dei soggetti organizzanti e promuoventi – fondamentale quanto importante in un mondo bisognoso di attenzioni, prevenzioni e cura per essere tramandato e che vede anche l’Amministrazione comunale di Castrovillari sensibile quanto impegnata con le proprie azioni e tensioni, insieme ad altri autorevoli soggetti, in un’opera encomiabile, sempre più sentita ed avvertita trasversalmente nell’intero corpo sociale, per educare all’amore ed al rispetto della Terra e delle sue creature.”

“Il ‘service’ dei Lions – è stato spiegato - ha visto impegnati il personale dei Carabinieri Forestali in una assidua campagna di sensibilizzazione sui problemi legati all’ambiente attraverso una serie di incontri con le prime classi della Scuola Secondaria di 1° Grado di Castrovillari - guidata dal dirigente scolastico Gianmarco D’Ambrosio che è intervenuto alla manifestazione dando il proprio contributo - durante i quali si sono affrontati i temi di legalità, biodiversità ed educazione ambientale”.

Il progetto, legato ad un concorso artistico, ha visto vincitrice la Classe I° L. I lavori sono stati giudicati da una commissione che li ha valutati secondo criteri specifici. Oltre alla classe vincitrice è stata conferita anche una “Menzione speciale” alla classe I° C. Fattori che ha sottolineato, con forza, la capacità della scuola tutta, tra discenti, docenti, personale e dirigente, di saper interloquire con questi temi civici, sensibili ed educativi, fondamentali per ogni città e Territorio che si rispetti e che sono interessati ad accompagnare, con attenzione, la crescita del proprio patrimonio, bene comune vitale ed indispensabile da proteggere.

A premiare i vincitori, a cui è stato consegnato anche un portachiavi ricordo, realizzato dalle maestranze dei Carabinieri Forestali, il Tenente Colonnello Gaetano Gorpia, Comandante del Raggruppamento Biodiversità di Cosenza e il Presidente del Lions Michele Martinisi.

Presenti, tra gli altri, il comandante della stazione Carabinieri Maresciallo Sup Martines ed il Comandante Stazione Carabinieri Forestali Maresciallo Melfi.

I due elaborati premiati verranno realizzati in legno ed adeguatamente posizionati presso la villetta comunale situata in via XX settembre, precedentemente intitolata a Melvin Jones fondatore dei Lions Clubs, in una apposita cerimonia che si terrà il prossimo 21 marzo per salutare l’arrivo della primavera.

“La valenza di tali percorsi virtuosi che accomunano sotto gli stessi intenti formativi ed educativi le Amministrazioni Comunali, le Associazioni e le Forze dell’Ordine - è stato sottolineato -, fanno sperare in un futuro migliore, in cui le nuove generazioni dovranno essere, ancor più, i veri custodi dell’ambiente che ci accoglie. Da qui l’importanza di un nuovo e più adeguato rapporto uomo-ambiente, nel quale la persona si concepisca come custode – amministratore dell’ambiente e delle relative risorse e come centro di elaborazione per una più corretta gestione dell’ambiente per un globale miglioramento della qualità della vita”.