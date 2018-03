Lapietra timbra il biglietto di sola andata verso la finale

La Lapietra ha una partenza sprint al Palazzetto Calabrò e con il servizio della Iannini firma il primo allungo (11-5). Scappa ancora sino al 20-13, ma cede alla Cosentini e alla sua micidiale serie di battute, permettendo agli avversari di giocare in scioltezza fino al 21 pari. Poi la Lapietra riprende animo con la Ginocchiere e chiude il set sul 25-23.

Suona il campanello d’allarme in casa Lorica, obbligata a vincere il secondo set per non vedere compromesso il sogno di rimanere in Coppa, ma la Lapietra parte ancora alla grande, portandosi subito sul 14-7. Capitola la difesa delle silane sotto i colpi della Prokopenko, della Pignatari e dalla Diaco, che mettono a terra punti pesantissimi (21-12). Suggellata quindi sul risultato di 25-13 una frazione mai in discussione.

Ma la Lapietra, a finale ormai in saccoccia, punta a fare il colpo grosso. E nonostante la scelta di entrambi i coach di fare ampi turn over, prediligendo sestetti inediti e giovanissimi, il Lorica paga a livello atletico e soprattutto mentale lo sforzo fatto per rimanere in partita. Fa la voce grossa, la Lapietra, che dopo un primo break sul 14-5, timbra dopo poco più di un quarto d’ora e con netto avanzo il proprio biglietto di sola andata verso la finale (Martina Forciniti).