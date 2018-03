Commissione Controllo e Garanzia chiede risposte ai disertori

La Commissione Consiliare Controllo e Garanzia di Palazzo dei Bruzi, riunitasi stamane sotto la Presidenza del Consigliere Giovanni Cipparrone ha evidenziato l’assenza di partecipazione senza preavviso alle assemblee da parte di Dirigenti, funzionari delegati o Assessori Comunali.

Il Presidente del Consiglio, sollecitato dalla Commissione, aveva preso impegni precisi in merito alla partecipazione ai lavori degli organi su menzionati ma, a tutt’oggi, non si è avuto alcun riscontro.

Con questo atteggiamento si compromette l’operato delle Commissioni consiliari e non si permette ai consiglieri di esercitare il proprio mandato che i cittadini, con il proprio voto, hanno loro assegnato.

Pertanto, all’unanimità, si è deciso di soprassedere alle convocazioni fissate per la prossima settimana fino a quando non si avranno risposte certe e concrete per consentire l’esercizio delle proprie funzioni.