Inclusione immigrati. Firmato accordo in Prefettura

Il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, il Commissario straordinario del Governo dell’area del Comune di San Ferdinando, Andrea Polichetti, il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, ed il Sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi erano presenti stamane in Prefettura alla firma dell’accordo istituzionale, rivolto al miglioramento della situazione abitativa ed igienico sanitaria degli immigrati.

In particolare, il documento prevede lo sviluppo di iniziative progettuali di integrazione sociale, quali servizi di mediazione culturale, corsi di formazione, politiche dell’accoglienza, inserimento lavorativo degli stranieri in specie in agricoltura, che la Città Metropolitana, d’intesa con il Commissario straordinario del Governo, e il Comune di San Ferdinando si impegnano ad avviare.

“Questo Protocollo operativo - sottolinea il Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari - testimonia la concreta volontà da parte di questo Palazzo del Governo e delle altre istituzioni sottoscrittrici di realizzare forme di accoglienza diffusa anche oltre il territorio della Piana di Gioia Tauro, in modo da consentire di limitare gli effetti derivanti dalla eccessiva concentrazione di migranti nella zona considerata”.

Andrea Polichetti ha voluto evidenziare che “l’atto pattizio rafforza la coesione e la collaborazione istituzionale in materia e avvia una importante rete di relazioni con gli enti locali tesa a sostenere la situazione di vulnerabilità sociale dei migranti coinvolti nella stagione colturale agrumicola nell’area della Piana di Gioia Tauro”.

Secondo il Sindaco della Città metropolitana “questo Protocollo responsabilizza tutti i soggetti coinvolti nel favorire l’inclusione e l’integrazione sociale e, in particolare la Città metropolitana, che dovrà attuare progetti finalizzati a tali obiettivi”.

Anche per il Sindaco di San Ferdinando “la sigla dell'accordo rappresenta un’occasione di crescita culturale e sociale del territorio”.