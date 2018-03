Congresso Siulp: interviene Bruno: "occorre sinergia istituzionale”

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, è intervenuto stamattina ai lavori del congresso provinciale del Siulp.

“Collaborando direttamente con gli uomini della Polizia ho potuto constatare quanto la professionalità e l’umanità di ogni singola unità in forza nella nostra provincia sia stata fondamentale per contenere i fenomeni criminali che nel quotidiano devono essere contrastati con la prevenzione, oltre che con la repressione”.

Dopo l’introduzione il presidente ha poi rimarcato l’importanza di “potenziare la rete delle collaborazioni, a partire dal coinvolgimento delle istituzioni. Come giustamente sostiene il ministro dell’Interno Minniti, la cui posizione condivido, vanno messi a sistema interventi concreti nella direzione dell’accoglienza e dell’integrazione: le ricadute in termini di incremento della sicurezza non potranno che essere positive”.

“Penso ad esempio al coinvolgimento dei Comuni che della definizione dei Piani strutturali devono tener conto delle realtà sociali nel contesto urbanistico per scongiurare il rischio della creazione di nuovi ghetti che finirebbero per incrementare solo ulteriore disagio – ha espresso ancora il presidente - oppure al sostegno alle politiche attive del lavoro che affrancando giovani e meno giovani dal bisogno sottraggono manovalanza alla criminalità organizzata”.

“Una visione della sicurezza – conclude Bruno - imperniata proprio sul valore umano di cui si discute anche in questo congresso, destinato a fare la differenza”.