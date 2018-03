Usa un cacciavite per scassinare un distributore: arrestato

Un 33enne catanzarese, A.F., già noto alle forze dell’ordine per stupefacenti, uso d’armi, e varie segnalazioni per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato.

L’uomo, ieri pomeriggio, era entrato infatti nella struttura Sanitaria di via Acri, fingendosi un addetto al distributore automatico di alimenti e bevande, così da rubarne il denaro contenuto al suo interno.

La Squadra Volante allertata dai presenti, è subito intervenuta sul luogo per verificare l’effrazione e dalle indicazioni fornite per l’identikit, nell’arco di mezz’ora è riuscita a risalire al ladro, nel frattempo fuggito nei pressi della Stazione Santa Maria delle Ferrovie della Calabria, nel tentativo ti tornarsene a casa.

Alla vista degli agenti avrebbe subito nascosto in una pattumiera un oggetto, ossia un cacciavite a punta ricurva. Perquisito, nella tasca del giubbino sono state ritrovate inoltre diverse monete di vario taglio per un importo di 20 euro e 40 centesimi.

Accompagnato in Questura ha poi riferito dove aveva nascosto la gettoniera trafugata dal distributore che, recuperata, è stata sequestrata insieme al denaro e al cacciavite.

Intanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 33enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del procedimento per direttissima.