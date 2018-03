Rende, partono i lavori di bitumazione stradale: in arrivo 270 mila euro

"Sono iniziati ieri a partire dall’area industriale, i lavori per la bitumazione e riparazione delle buche stradali di Rende che proseguiranno nel corso di questo pomeriggio".

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale spiegando che "si tratta di un importante intervento esteso su tutto il territorio comunale. La spesa prevista è di 270 mila euro. Di questi solo una piccola parte provengono dalle casse comunali il resto proviene da finanziamenti statali e regionali".

“Nei prossimi giorni gli interventi interesseranno tutte le strade più dissestate – comunica la nota - per cui è prevista l’opera di scalifica con bitumazione. Nello stesso tempo è in fase avanzata l’avvio dei Psr – Programma di Sviluppo Rurale. E’ tutto pronto per riqualificare le aree rurali della nostra città che riversano in uno stato di degrado, nelle località di: Cucchiano, Frattini, Monticello, Nogiano”.

Su questi lavori il sindaco di Rende Marcello Manna già si era pronunciato nelle scorse settimane, ma adesso che è tutto pronto alla partenza esprime la sua soddisfazione “è fondamentale - dice il sindaco - in questo momento poter intervenire sulle zone periferiche. Sono troppe e tante le contrade di Rende che hanno bisogno di lavori importanti per migliorare la viabilità ed aver intercettato questo finanziamento regionale, indubbiamente, è un primo passo concreto per la riqualificazione delle periferie”.

“Tutto questo era nel mio programma della campagna elettorale ed è normale che l’obiettivo a questo punto si può e si deve raggiungere ”.