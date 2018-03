Grande partecipazione al seminario sulla progettazione comunitaria

Grande partecipazione è stata registrata il 14 marzo per il seminario formativo gratuito “ETS e progettazione nella dimensione nazionale e comunitaria” realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone per trattare il tema della progettazione con particolare riferimento alla dimensione comunitaria.

Il seminario condotto da Filippo Sestito, direttore, e Paolo Guerriera, responsabile dell’area progettazione del CSV di Crotone, ha consentito ai partecipanti di acquisire nozioni utili allo sviluppo della capacità progettuali degli enti del terzo settore.

La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla conoscenza degli elementi chiave, delle metodologie e degli strumenti utili alla corretta redazione di una proposta progettuale mentre nella seconda parte è stata approfondita la dimensione comunitaria con la spiegazione delle modalità di impiego delle risorse europee per il settennato 2014 – 2020, la presentazione di alcuni programmi comunitari ed una accurata analisi del POR Calabria e del suo stato di attuazione.

Ai numerosi partecipanti, inoltre, è stata data la possibilità di visionare i siti internet, istituzionali e non, dedicati alla programmazione europea e sono stati forniti utili riferimenti per un migliore accesso alle informazioni relative ai bandi ed agli avvisi comunitari.

Il CSV di Crotone, nell’espletamento delle proprie funzioni, fornirà il necessario supporto nell’ambito della progettazione attraverso l’erogazione gratuita dei servizi di formazione, informazione, consulenza ed accompagnamento.