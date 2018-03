Pizzicato in casa con hashish, marijuana e cocaina. In manette pusher di Lamezia

Hashish, marijuana e cocaina. Queste le droghe trovate all’alba di questa mattina a casa di un presunto pusher di Nocera Terinese. I finanzieri di Lamezia Terme, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa del 27enne con l’ausilio delle unità cinofile.

Le Fiamme gialle hanno così trovato la droga e materiali usati per Il confezionamento delle singole dosi, come bilancini elettronici, un “tritino”, cellophane ritagliato in piccoli pezzi e somme di denaro in banconote di piccolo taglio per un totale di 385 euro.

Parte della droga è stata consegnata dall’uomo nel momento in cui i finanzieri hanno fatto irruzione in casa. Ma il 27enne, nel corso delle operazioni di perquisizione, ritenendo di aver eluso i militari, ha tentato di disfarsi di un’altra partita di droga lanciandola dal balcone. L’azione non è sfuggita alle “fiamme gialle” ed al cane antidroga.

Così all’esito delle operazioni, contestualmente al sequestro della droga, quantificata in 78 grammi di marijuana, 22 grammi di hashish e sei grammi di cocaina, al materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi ed al predetto denaro, i finanzieri hanno arrestato il pusher, per il quale è stato disposto il rito per direttissima, che si è concluso con la convalida dell’arresto e la comminazione di misura cautelare personale.