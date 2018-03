Notte di fuoco a Cosenza. Distrutta carrozzeria

Un’officina-autocarrozzeria è stata distrutta da un incendio sviluppatosi ieri sera. Il capannone, situato in via Lamanna, una traversa di via Popilia a Cosenza, è andato in fiamme forse a causa di un corto circuito.

Parte delle attrezzature e molte delle auto che si trovavano all'interno sono stati distrutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, spente poi soltanto a notte inoltrata. Sul luogo si sono recati anche gli operatori del 118, Carabinieri e Polizia per i rilievi del caso.