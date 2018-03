Basket. MetExtra-Benacquista Latina, partita la prevendita

I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria-Benacquista Latina, in programma per domenica prossima, 18 Marzo, alle 18, presso il PalaPentimele, sono in vendita presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” a partire da oggi e fino a sabato 17 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

La Biglietteria del “PalaPentimele”, invece, sarò aperta domenica dalle 16 e fino all’inizio del match. I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nuovi ticket point nella città dello Stretto: il Cafè Noir in Via Tommaso Campanella 36; Cordon Bleu, su Corso Giuseppe Garibaldi 205; Cremeria Sottozero, in Corso Vittorio Emanuele 83.

La società ricorda che i biglietti per il settore parterre centrale numerato non potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamente presso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari indicati.

I PREZZI

Parterre centrale € 18,00

12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00

0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00

Parterre laterale € 15,00

12-17 anni PARTERRE laterale € 10,00

0-11 anni PARTERRE laterale Gratis

Tribuna € 10,00

0-11 anni Tribuna Gratis

Curva CMR € 7

PROMO STUDENTI

Gli studenti delle scuole superiori e dell'università Mediterranea di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di tribuna al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto.

Per poter acquistare il biglietto in formato “ridotto” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.