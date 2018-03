Si scorda il pentolino sul fornello, va a fuoco la cucina: donna intossicata

Un pentolino dimenticato sul fornello: una sbadataggine che ad una 55enne è costata una lieve intossicazione - e il trasposto in ospedale con una ambulanza del 118 - e l’incendio della sua abitazione: le fiamme si sono infatti propagate all’intera cucina che è andata completamente distrutta.

È accaduto dieci minuti prima delle 6 di questo pomeriggio a Settingiano, in via Via Francesco Caporale. Sul posto si sono subito precipitati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro.

L’intervento dei pompieri nell'abitazione, in cui si trovava la sola donna, ha evitato che il fuoco si propagasse alle abitazioni vicine, considerato che in casa vi era una bombola di gas Gpl.