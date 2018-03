Incidente a Parghelia, Ape impatta contro auto. Ferito al volto il conducente

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio a Parghelia. Un’ape Piaggio guidata dall’uomo rimasto ferito, un anziano, e una Seat, con a bordo tre donne, hanno impattato per cause in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato l’anziano, colpito sul volto dal vetro del parabrezza. Sono rimate miracolosamente illese le tre donne che erano sulla vettura. Sul posto per i soccorso un’ambulanza del 118 e, per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica, i carabinieri di Tropea.