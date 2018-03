Morte di Mommo Tripodi, il cordoglio del presidente Oliverio

“Con Mommo Tripodi scompare un simbolo dell'antifascismo e delle battaglie per il riscatto delle classi sociali più deboli e indifese. In Calabria fu alla testa dei braccianti e dei contadini e memorabile resta il suo impegno per affrancare gli sfruttati dai latifondisti e dai baroni. Ancora più forte e determinata fu la lotta alle mafie e alla 'ndrangheta, dentro e fuori il Parlamento”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione, Mario Oliverio.

“Tripodi lascia nei sinceri democratici calabresi un vuoto e un rimpianto - prosegue Oliverio - ma la sua storia ci indica anche la strada da seguire per rendere la nostra terra e le nostre popolazioni più liberi dai bisogni e per la costruzione di un futuro migliore per i nostri figli e le nuove generazioni cui tutti, anche sulla scia del suo esempio, siamo chiamati responsabilmente a lavorare”.