Museo. Concluso il progetto di uso delle pratiche visive “Luce della Diocesi”

Il Museo Diocesano Catanzaro-Squillace, si è trasformato in un vero e proprio contenitore dinamico, in laboratorio di idee e poi in set cinematografico, grazie al progetto “La Luce della Diocesi” sostenuto dalla Regione Calabria e promosso dall’associazione Milk Pictures in collaborazione con la Diocesi Metropolitana di Catanzaro.

Gli studenti guidati da professionisti del settore hanno esposto infatti il lavoro finale con le splendide immagini che ritraggono il Museo Diocesano di Catanzaro e di Squillace e gli straordinari pezzi d’arte, mettendo a frutto le conoscenze teoriche e pratiche acquisite dopo una serie di attività laboratoriali e di formazione.

Un ulteriore contributo teso alla valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria.

“Un lavoro davvero splendido e partecipato – ha messo in luce la Diocesi Catanzaro-Squillace – che, grazie ad un’idea di rete scaturente dallo scrupoloso lavoro messo in campo dall’associazionismo di qualità, dal mondo della scuola, dalle istituzioni, ha consentito di valorizzare pienamente i beni culturali coinvolti, implementando l’offerta regionale, realizzando un prodotto eccezionale che rimane come riferimento per la diffusione dei saperi e che certamente potrà veicolare ottimamente le bellezze dei nostri territori, anche in contesti molteplici e vasti”.