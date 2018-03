Ancora tensione alla Provincia di Vibo. Dipendenti senza stipendio da tre mesi

Sono senza stipendio da tre mesi, e per questo motivo i lavoratori della Provincia di Vibo Valentia hanno avviato una protesta. I lavoratori sono stanchi delle rassicurazioni ricevute, rassicurazioni che purtroppo non riescono a sanare i debiti che l’ente ha nei confronti dei propri dipendenti.

Tuttavia il presidente della Provincia, Andrea Niglia, ha spiegato che presto verrà presentata una bozza di bilancio stabilmente riequilibrato per ottenere nuovi fondi e trasferimenti statali con cui pagare gli stipendi ai dipendenti che minacciano nuove proteste eclatanti. La Provincia di Vibo Valentia si trova attualmente in stato di dissesto finanziario per quasi 40 milioni di euro.