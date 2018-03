Affidato rinsalda l’amicizia con Gianni Morandi donando la statua di Pitagora

Reduci dall’incontro di Sanremo, sarà in occasione del concerto dell’eterno ragazzo’ Gianni Morandi, che domani a Reggio l’orafo crotonese Michele Affidato consegnerà al cantante una statua argentata di Pitagora.

Unica tappa in Calabria per Gianni Morandi che Michele Affidato ha voluto omaggiare così anche grazie a Maurizio Senese di Esseemmemusica organizzatore dell’evento.

La scultura, raffigura il filosofo e matematico Pitagora, fondatore della Scuola Pitagorica nella antica Kroton, considerata capitale della Magna Graecia. Nel dare forma al Pitagora d’Argento, Affidato si è ispirato al dipinto di Raffaello Sanzio “La Scuola di Atene”, custodito nei Musei Vaticani, in cui sono raffigurati i più celebri filosofi e matematici dell’antichità ed in cui Pitagora compare in primo piano, seduto ed intento a leggere un grosso libro.

“Premiare Gianni con una delle mie creazioni - dichiara Affidato - mi riempie di gioia. Il Pitagora d'Argento è un'opera alla quale sono particolarmente legato, rappresenta la storia millenaria della nostra terra e allo stesso tempo identifica il genio del filosofo e matematico che ha influenzato la cultura occidentale, e non solo. Gianni Morandi è come un contenitore di ricordi per molti di noi che siamo cresciuti con la sua musica, ma con il suo modo di fare e di essere è anche un esempio per i più giovani”.