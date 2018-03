Celebrazione messa interforze per la preparazione alla Pasqua

In preparazione alla Pasqua è stata officiata al Duomo di San Leoluca, dai cappellani militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, don Ignazio Iacone e don Aldo Ripepi, e dal Cappellano della Polizia di Stato, Monsignor Vincenzo Varone, alla presenza di numerose Autorità civili e militari, una celebrazione eucaristica a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese.

Durante l’omelia Don Ignazio ha sottolineato l’importanza della fede oltre la materialità per avere la forza di vincere il male con l’amore; vivere la quaresima dunque con la consapevolezza che solo chi ha pienezza di vita ha il coraggio di affrontare il male per osservarlo e debellarlo definitivamente, aspetto fondamentale soprattutto per gli uomini che in divisa servono lo Stato.

Al termine dell’omelia, a tutti gli intervenuti e ai loro cari ha formulato gli auguri di buona Pasqua per un passaggio di rinascita, redenzione, rinnovamento e ripartenza. Come da tradizione, alla celebrazione eucaristica è seguita la coinvolgente lettura della “Preghiera per la Patria”.

La Cerimonia religiosa è stata allietata dalla voce solista del soprano Caterina Francese, accompagnata all’organo dal Maestro Gianfranco Cambareri del conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.