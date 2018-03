Al Rendano lirica e non solo con il tenore Mazzocchetti

Grande attesa al Rendano per il tenore Mazzocchetti, apprezzato in tutto il mondo per la sua camaleontica voce pop lirica, che domani alle 20:30 affronterà un viaggio all’interno del suo vasto repertorio spaziando da brani natalizi a pezzi indimenticabili come “Parlami d’amore Mariù” a brani contemporanei. Da Dean Martin a Modugno, da Sinatra a Renato Zero, da Tom Jones a Charles Aznavour.

Non mancheranno omaggi alla canzone napoletana e brani dello stesso Mazzocchetti, come “Schiavo d’amore”, con cui il tenore ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo nel 2007.

“Sarà un concerto trasversale, un percorso attraverso la musica leggera, il crossover, la lirica”, aggiunge il tenore.

“Ci saranno anche delle novità, legate all’esperienza di Tale e Quale Show. Con la partecipazione al programma ho voluto sfatare il mito che un tenore proponesse soltanto un repertorio classico e fosse solo per coloro che amano la lirica”.

Ad accompagnare Mazzocchetti sul palco del Teatro Cilea, una band composta dai musicisti Roberto Desiderio, Gabriele Pesaresi, Pierluigi Santullo, Francesco Mammola e un quartetto d’archi. Ospite d’onore, un volto noto di Raiuno, la ballerina coreografa Grazia Cundari.