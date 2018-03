Operazione Stige, estradato Pecoraro. È considerato il garante del clan in Germania

Francesco Pecoraro, il 52enne arrestato nel gennaio scorso nell'ambito della maxi operazione "Stige" e colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Dda di Catanzaro per associazione a delinquere di tipo mafioso, è stato estradato oggi in Italia.

Per gli investigatori Pecoraro sarebbe stato il collante e garante in Germania del clan calabrese - in particolare del cirotano, nel crotonese - Farao-Marincola così da favorirne l'espansione con attività commerciali sul territorio tedesco.

In questa indagine, che ha portato all'arresto di 169 persone tra Italia e Germania, tra cui alcuni sindaci del Crotonese, i Ros del capoluogo hanno messo in evidenza dei collegamenti tra tutti gli affiliati ed usufruendo poi del supporto strategico-operativo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per le operazioni all'estero.

All'arrivo a Fiumicino, scortato dagli agenti dello Scip, una volta formalizzato l'arresto sul territorio nazionale presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, Pecoraro è stato trasferito nella competente Casa Circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria calabrese.