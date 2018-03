Premio Traes, la comicità ritorna protagonista

“Crosia Teatro – Premio Traes per l’arte”, cresce l’attesa per il prossimo appuntamento, previsto per domenica 8 aprile, con la Compagnia teatrale “Il Sorriso”, di Isola Capo Rizzuto. In scena “Tra moglie e marito”, commedia liberamente tratta da “‘O Scarfalietto” una delle più belle opere di Eduardo Scarpetta, scritta nel 1881 e ispirata all’opera francese “La Boulé” di Meilhac e Halévy.

Grande partecipazione e successo anche per il secondo appuntamento della kermesse, la scorsa domenica 11 marzo, che ha visto protagonista la pluripremiata commedia “Volpi e Galline”, scritta e diretta da Gianpiero Garofalo. Tra grasse risate e momenti di intima commozione, il pubblico del Palateatro Carrisi ha potuto apprezzare la bravura dei protagonisti della Compagnia Codex 8&9, promotrice della prima rassegna teatrale crosiota, in partnership con l’Amministrazione comunale.

In “Tra moglie e marito”, protagonisti sono due giovani sposi, che decidono di separarsi a causa di continui dissapori. Un marito e una moglie litigiosi dunque, ma anche un servo geloso che attacca brighe, due avvocati bizzarri e un contorno di personaggi coloriti e pittoreschi sono i protagonisti di una storia esilarante, una commedia brillante diretta da Franco Sacco, che ha anche curato l’adattamento del testo.