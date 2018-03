Il Galluppi ospita le Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche

Da domani in tutta Italia si svolgeranno le Gare Regionali della Settima Edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle Civiltà Classiche indette dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici. L’iscrizione è riservata agli studenti che frequentano gli ultimi due anni dei Licei.

La competizione si suddivide in tre sezioni Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche è finalizzata alla Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà classiche .

Possono iscriversi alle Olimpiadi nazionali i vincitori dei certamina selezionati dal Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura classica e i vincitori delle gare regionali.

