Crosia: due arresti per detenzione ai fini di spaccio di droga

Il panetto sequestrato

Controlli del personale della Polizia di Stato di Rossano, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, hanno hanno permesso di arrestare in flagranza di reato, M. A. di 43 anni e N. F. di 48 anni.

Nella giornata di ieri M.A., dopo una perquisizione domiciliare, durante la quale avrebbe cercato di fuggire dalla finestra, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana già confezionate per lo spaccio e tutto il materiale occorrente per il taglio e confezionamento.

N.F., già agli arresti domiciliari, aveva in casa un panetto di hashish di quasi 100 gr., marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Dei due arresti è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica di Castrovillari diretta da Eugenio Facciolla.