Spacciava cocaina ed eroina in locali pubblici, Daspo a 56enne

Il Questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, ha emesso l’ennesimo Daspo urbano, nei confronti di S.M. 56 anni di Cosenza, perché in due distinte occasioni, avvenute in locali pubblici, cedeva a terzi cocaina ed eroina.

Ad S. M. è stato vietato per un periodo di due anni di accedere e/o stazionare nei locali pubblici o aperti al pubblico, delle sale di scommesse e sale da gioco ubicati nel comune di Cosenza, inoltre l'uomo ha l'obbligo di presentarsi alla Questura di Cosenza in determinati giorni e ore della settimana, e dovrà far rientro alla propria abitazione entro e non oltre le ore 21:00 e non potrà uscire prima delle ore 07:00; non potrà allontanarsi dal comune di residenza senza autorizzazione e non prima di averne dato notizia all’Autorità di P.S.