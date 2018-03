Due gruppi contrapposti si contendevano Corigliano, scoperto “tribunale” del crimine

Le indagini, condotte dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Corigliano Calabro, traggono origine dall’incendio dell’autovettura di un Carabiniere del Comando e hanno consentito di fare luce su decine di cruenti fatti avvenuti nel 2013 e 2014.

Il quadro delineato dagli inquirenti si fonda su intercettazioni, testimonianze e denunce delle vittime, confermate da numerosi servizi di osservazione e pedinamento. È stata accertata la copresenza, a Corigliano, di due gruppi criminali contrapposti, quello del “centro storico” e quello dello “scalo”: il primo – sottolineano gli inquirenti -costituito dai volti storici della criminalità locale e caratterizzato da una “maggiore caratura delinquenziale” rispetto all’altra banda, composta invece da ragazzi di giovane età.

Gli elementi raccolti hanno consentito di dimostrare che il sodalizio del “centro storico” operasse sulla base di un ”programma criminoso volto alla realizzazione di una serie indefinita di delitti contro la persona ed il patrimonio”, evidenziando “una struttura associativa stabile, con una netta e delineata distribuzione dei compiti tra i vari sodali”.

Dall’operazione è emerso anche che al suo interno, spesso, veniva convocato una sorta di “Tribunale” con un “Presidente” e dei “giudici a latere”, chiamati a valutare le condotte di quei soggetti resisi responsabili, nel territorio di loro competenza, di reati predatori senza la preventiva autorizzazione del gruppo. Ne conseguivano sanzioni comminate a diversi componenti della banda dello “scalo”, vittime di violente aggressioni fisiche, anche con armi, nel tentativo di imporre un capillare controllo sul fenomeno dei reati contro il patrimonio.

Nel corso delle indagini - che avevano già portato all’arresto in flagranza di reato di 9 persone - sono state accertate le responsabilità degli indagati in ordine a 8 casi di estorsione ai danni di imprenditori del luogo e 2 rapine, una delle quali in danno di un’anziana donna.