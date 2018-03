Ritrovato materiale rubato alle scuole: denunciati romeni e 2 minorenni

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro nella notte scorsa hanno denunciato a piede libero quattro persone, due rumeni e due minorenni italiani rispettivamente per i reati di ricettazione e furto aggravato in concorso.

Dopo serrate indagini derivanti ad alcuni furti avvenuti nelle scorse settimane all’interno di diverse scuole di Corigliano Calabro, nella serata di ieri, i Carabinieri hanno perquisito alcuni locali appartenenti a due cittadini romeni.

Durante la perquisizione sono stati trovati ben otto personal computer ed un videoproiettore, che avevano ancora impressi le etichette dell’inventario riportanti le denominazioni dei vari istituti scolastici a cui erano stati sottratti. Uno dei due romeni, in particolare, è stato trovato mentre ascoltava tranquillamente la musica con delle cuffiette proprio da uno dei pc rubati.

L’uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che alcuni italiani gli avevano portato tutti quei computer per formattarli e che ne disconosceva la provenienza, non creduti, i due romeni, una donna ed un uomo, incensurati, sono stati accompagnati in caserma e dopo le formalità di rito denunciati per ricettazione in concorso.

Inoltre, dalla visione delle immagini di videosorveglianza di un istituto scolastico di Corigliano che aveva subito dei furti di materiale multimediale si vede che due minorenni, frequentatori della scuola, durante l’apertura avevano sottratto alcuni pc dalle aule, celandoli all’interno di uno zaino. Identificati precisamente, sono stati denunciati al Tribunale dei Minorenni per furto aggravato in concorso.

La refurtiva, del costo di circa 5 mila euro, è stata restituita ai dirigenti scolastici delle scuole superiori ed inferiori che erano state visitate dai ladri.