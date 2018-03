Cciaa, si è insediato il nuovo Comitato per l’imprenditoria femminile

Si è insediato oggi, nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, il nuovo Comitato per l’imprenditoria femminile designato dalla Giunta camerale lo scorso 29 gennaio. Il Comitato, istituito ai sensi di un protocollo d’intesa firmato tra il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e dall’Unione delle Camere di Commercio nel maggio del 1999, è espressione delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

I lavori del Comitato, aperti dai saluti del presidente della Cciaa, Daniele Rossi, hanno sancito come primo atto l’elezione del nuovo presidente e del vice presidente, cariche che saranno ricoperte rispettivamente da Mariafrancesca Scaramuzzino e Luisa Lacava.

Il neo insediato Comitato si occuperà della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria; partecipare alle attività della Camera concernenti la presenza delle donne allo sviluppo imprenditoriale della provincia di Catanzaro; promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l’accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare; promuovere attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici; facilitare l’accesso al credito; attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all’imprenditoria femminile in generale.

“Il futuro dell’impresa, in Italia così come in Calabria, sarà sempre più rosa e in questa scia l’insediamento del nuovo Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Catanzaro è un segnale importante per il futuro del sistema economico della nostra regione – ha spiegato il presidente della Cciaa, Daniele Rossi – a tutto il Comitato i migliori auguri di buon lavoro da parte mia, della Giunta e del Consiglio camerale”.

Oltre a Mariafrancesca Scaramuzzino (Confesercenti) e Luisa Lacava (Casaconsum Calabria), fanno parte del Comitato: Elena Grimaldi (Ascom Confcommercio Catanzaro), Giovanna Vono (Cna Catanzaro), Maria Pia Presta (Cicas Catanzaro), Emanuela Milone (Cia Calabria Centro), Viviana Gentile (Legacoop Calabria), Lucia Talotta (Confagricoltura), Raffaella Zinzi (Confindustria), Angela Mungo (Coldiretti) e Stefania Oliverio (rappresentante Giunta Camera di Commercio).