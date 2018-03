Villa Vittoria diventa una caserma, Iorfida smentisce chiusura: “occorre solo prenotare”

Villa Vittoria a Mongiana

Dopo l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri sono state definite le nuove modalità di accesso al centro polifunzionale “Villa Vittoria”.

Nel famoso “parco forestale” divenuto ormai caserma dei Carabinieri sono stati integrati il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, il Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia e il Nucleo Carabinieri Tutela Biodibersità-Reparto a Cavallo di Mongiana. P

Il sindaco di Mongiana Bruno Iorfida afferma infatti “Villa Vittoria non è chiusa! Ci tengo a sottolinearlo, evitando anche facili strumentazioni sull’argomento. Dobbiamo prendere atto che ad oggi Villa Vittoria è anche una caserma militare, quindi le modalità di accesso sono cambiate. A seguito di diversi incontri è emerso che per effettuare una visita al parco, è sufficiente prenotare in anticipo, in modo da essere autorizzati ad entrare, esibendo un documento di identità al cancello di ingresso”.

Grazie all’impegno del sindaco Iorfida, sono state smentite categoricamente le voci di una eventuale chiusura del parco. In questo modo non vi saranno dannose ripercussioni sull’economia del territorio e sul rinato turismo locale, rappresentata anche dal Mufar (Museo Reali Ferriere Borboniche) e dal parco archeologico delle Fonderie Borboniche.